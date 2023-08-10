بعد شكوى المواطنين.. إجراء عاجل من محافظة الجيزة بشأن لعبة "الإسكيت"

ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ.. تحذير عاجل من الأرصاد للمصطافين

كاتب- محمد أبو بكر:

استجابت محافظة الجيزة لشكاوي المواطنين الواردة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن لعبة "الإسكيت".

وأوضحت المحافظة، أنها تلقت شكاوي من المواطنين تخص انتشار لعبة الإسكيت بشارع صلاح نصر بالحوامدية دون ترخيص وما ينتج عن ذلك من إزعاج لسكان الشارع.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، نائب المحافظة ببحث الشكوي وإتخاذ اللازم بشأنها وتبين قيام بعض الأشخاص بتأجير لعبة الإسكيت للأطفال والشباب دون ترخيص.

وشنت المحافظة حملة لإيقاف أعمال تأجير اللعبة وصادرت 20 وحدة مستخدمة في ممارستها وإزالة أسباب الشكوي.