تصل لـ 1200 ريال.. "السياحة": صرف تعويضات للحجاج في هذه الحالة

كتب - محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية: إن غرفة شركات السياحة قررت صرف تعويض مبدئي لحجاج مستويات الخمس نجوم هذا العام لوجود قصور في الخدمات المقدمة.

وأضاف "وحيد"، لمصراوي، أن كلاً من حجاج المستوى الاقتصادي والبري سيحصلون على تعويض بقيمة 818 جنيهاً ما يعادل 100 ريال، مشيرًا إلى أن كشوف الأسماء الخاصة بهم تم إرسالها لصرف التعويضات.

وآشار إلى أنه سيصرف تعويضات لكل حاج من مستويات الخمس نجوم بما يصل إلى 1200 ريال سعودي ما عدا 945 حاج حصلوا على خدماتهم بشكل متكامل دون أي قصور في الخدمة المقدمة لهم.