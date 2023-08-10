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عمرو محمود رئيسًا لقطاع الأسواق الحرة بمصرللطيران "الكرنك"

07:36 م الخميس 10 أغسطس 2023

عمرو محمود رئيس لقطاع الأسواق الحرة بمصرللطيران ''

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كتب - محمد عبيد

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف عمرو محمود أحمد عمر للقيام بأعمال رئيس قطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة ، وذلك خلفًا غادة الخطيب ، والذي قدم لها المهندس يحيي زكريا الشكر على جهودها خلال فترة رئاستها القطاع.

وكان عمرو محمود يشغل منصب مستشارا لرئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.​

سوق مصراوى

المهندس يحيى زكريا الشركة القابضة لمصر للطيران عمرو محمود أحمد عمر قطاع الأسواق الحرة

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