عمرو محمود رئيسًا لقطاع الأسواق الحرة بمصرللطيران "الكرنك"

كتب - محمد عبيد

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف عمرو محمود أحمد عمر للقيام بأعمال رئيس قطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة ، وذلك خلفًا غادة الخطيب ، والذي قدم لها المهندس يحيي زكريا الشكر على جهودها خلال فترة رئاستها القطاع.

وكان عمرو محمود يشغل منصب مستشارا لرئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.​