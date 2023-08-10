عمرو محمود رئيسًا لقطاع الأسواق الحرة بمصرللطيران "الكرنك"
كتب - محمد عبيد
أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف عمرو محمود أحمد عمر للقيام بأعمال رئيس قطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة ، وذلك خلفًا غادة الخطيب ، والذي قدم لها المهندس يحيي زكريا الشكر على جهودها خلال فترة رئاستها القطاع.
وكان عمرو محمود يشغل منصب مستشارا لرئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.
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