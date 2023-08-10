كسر مفاجئ.. قطع المياه الآن عن 4 مناطق بالقاهرة بينها مصر الجديدة ومدينة نصر

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه الآن عن عدد من المناطق في العاصمة بسبب كسر مفاجئ.

وقالت المحافظة، في بيان، إنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200 مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوي، تم قطع المياه عن مناطق (مساكن شيراتون – الملتقى العربي – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر).

وأعربت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن أسفها لهذا العطل المفاجىء الخارج عن إرادتها، موضحة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وانتقل على الفور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لموقع الكسر للإشراف على عمليات الإصلاح.

وتم الدفع بجميع معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

كما دفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.