الجيزة: قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق المحافظة غدا

كتب- مصراوي:

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض الشوارع بالعجوزة لتحويل مسار خط مياه أسفل كوبري ناهيا غدا الجمعة.

وقالت المحافظة، في بيان، قبل قليل، إن ذلك يأتي نظرا للقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 600 مم الكائن أسفل كوبري ناهيا بشارع السودان بحي العجوزة.

وأضافت أن الأمر يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 6 ساعات من الساعة 12 مساءً يوم الجمعة الموافق 11/8/2023 حتى الساعة 6 صباحا يوم السبت الموافق 12/8/2023.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما شدد المحافظ على رئيس الحي بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركة لسرعة الانتهاء من الأعمال.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي:

1- شارع السودان ابتداءً من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية.

2- شارع جامعة الدول العربية ابتداءً من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته.

3- شارع سوريا ومتفرعاته.

4- خلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته.

5- شارع العراق.

6- شارع حماد.

7- شارع الكوثر.

8- شارع الفرات.

9- شارع الرياض.

10- شارع عدن.

11- شارع دمشق.

ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا.