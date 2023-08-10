"تنشيط السياحة" تنظم فعالية توعوية للأطفال بقصر الأميرة خديجة بحلوان
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كتب- محمد شاكر
نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برمسيس، فعالية توعوية بقصر الأميرة خديجة بحلوان لعدد 35 طفلا تتراوح أعمارهم بين 9 و14 سنة من رواد القصر، وذلك بالتعاون مع قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.
وجاءت هذه الفعالية في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتعزيز الوعي السياحي والأثري لجميع فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية.
ومن جانبها، أوضحت مها جلال عيد، مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الفعالية تعد الأولى في سلسلة الفعاليات التي سيتم تنظيمها ما بين الهيئة وقصر الأميرة خديجة بحلوان خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن هذه الفعالية تضمنت ندوة توعوية وعرض بانورامي للحقب التاريخية المختلفة للحضارة المصرية العريقة.
وأشار أحمد محيي، مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برمسيس، إلى أنه تم خلال الندوة التوعوية إلقاء الضوء على مفهوم السياحة وأهميتها والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
كما تم تسليط الضوء على السياحة الاستشفائية وخاصة في مدينة حلوان حيث أنها كانت تعد واحدة من أهم أماكن السياحة الاستشفائية.
وتم أيضا توزيع بعض المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية بمصر الأطفال لإثراء معلوماتهم السياحية.
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