"جنوبية القاهرة" تُنهي أزمة أرض جمعية صقر قريش

كتب- مصطفى صلاح:

شهدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مراسم توقيع اتفاق العقد النهائي بين شركة النصر للاسكان والتعمير والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والمصفي لجمعية صقر قريش التعاونية لبناء المساكن والخاصة بقطعة أرض بمنطقة الـ44.5 فدان والبالغ مساحتها 165503.46 متر مربع.

ويختص الاتفاق بإنهاء وتسوية الإشكاليات القائمة بين جمعية صقر قريش التعاونية وشركة النصر للإسكان والتعمير ويتم نقل ملكية مساحة الأرض والمحددة بالحدود والإحداثيات لصالح الاتحاد التعاوني للإسكان المركزي بصفته المصفي لجمعية صقر قريش وتسجيل العقد بالشهر العقاري وإشهاره بما يضمن حقوق كل طرف ووفقا لأحكام القانون.

وقع العقد النهائي عن شركة النصر للإسكان والتعمير المهندس محمد عبد المقصود، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وعن الاتحاد التعاوني المركزي بصفته المصفي لجمعية صقر قريش لبناء المساكن، اللواء فؤاد عباس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، بحضور المستشار أيمن النحال، المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية، واللواء مجدي عبد المتعال، رئيس حي البساتين، وإسلام عادل، مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية، ومستشاري الشئون القانونية وإدارة المشروعات بشركة النصر للإسكان والتعمير والاتحاد.

وأعربت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق وإمضاء العقد النهائي المبرم بين الطرفين بعد أن استضافت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة عدة لقاءات تنسيقية واجتماعات مشتركة لإنجاز هذا الأمر.

وأضافت أن الاتفاق أسفر عن إبرام عقد نهائي لتسجيل الأرض ونقل ملكيتها لصالح الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة المصرية على تفعيل السياسات الرامية لحل النزاعات بين الجهات بشكل ودي والتعاون المشترك لإيجاد سبل تيسير وتذليل التحديات التي تواجه المشروعات المتعثرة.