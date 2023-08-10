خدمة جديدة لذوي الهمم في الخط الثالث لمترو الأنفاق



كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث بمترو الأنفاق، عن تركيب بوابات مخصصة لاستخدام ذوي الهمم.

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل، إنه تم تركيب هذه البوابات المخصصة لاستخدام ذوي الهمم في أحدث المحطات التي تم افتتاحها بالخط الأخضر الثالث وسيليها بعض المحطات الأخرى.

وأضافت أنه توجد وسائل أخرى متوفرة لمساعدة "القادرون باختلاف" على اجتياز رحلتهم بدون أي معوقات بما في ذلك المصاعد والسلالم المتحركة والمقاعد المخصصة لهم على متن القطار إلى جانب موظفي خدمة العملاء المتواجدين في المحطات لتقديم المساعدة في أي وقت.