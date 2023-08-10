شكاوى من نقص حاد في أدوية مرضى الغدة.. والصحة: البديل متوفّر

كتب- أحمد جمعة:

اشتكى عدد من مرضى الغدة الدرقية، من نقص الأدوية المقررة لهم في الصيدليات منذ الأسابيع الماضية، مما تسبب في ظهور "سوق سوداء" أدت إلى رفع أسعار تلك الأدوية المستوردة بأكثر من 100%.

من بين هؤلاء المرضى السيدة الأربعينية "شيماء هنداوي" التي تعاني من خمول الغدة الدرقية منذ أكثر من 10 سنوات، وقرر لها طبيبها أن تحصل على قرص يوميا من دواء مستورد لعلاج كسل الغدة الدرقية، وهو هرمون محاكي لهرمونات الغدة الدرقية التي تفرز بصورة طبيعية في الجسم.

تقول شيماء لمصراوي: "منتظمة على الدواء باستمرار، وأحصل على قرص يوميا قبل وجبة الفطار، لكن من شهرين معرفتش أوفر علبة من الدواء المستورد".

ومع استمرار بحث أسرة شيماء عن علاجها، اكتشفوا سوقًا سوداء ببعض الصيدليات التي تضارب على بيع هذا الدواء المستورد: "سعره الطبيعي 75 جنيهًا، دلوقتي بيتباع سوق سوداء في الصيدليات بـ150 أو 160 جنيهًا".

ورغم ذلك لم تتمكن من الحصول على علبة مناسبة كما وصفها الطبيب: "اللي متوفر التركيز الأقل 50 مجم، مفروض سعره 28 جنيهًا، لكن جبناه بـ80 جنيها، والدكتور قالي أخد قرصين منه يعادل الجرعة اللي مفروض أخدها".

من جانبه، كتب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه على فيسبوك: "عجز شديد في دواء خمول الغدة الدرقية.. مرضى الغدة يعانون".

وبحسب جمعية الإسكندرية للغدة الدرقية، فإن نسبة الإصابة بأمراض الغدة الدرقية في تزايد مستمر، وتصل نسبتها إلى 10% تقريبا من السكان في مصر.

طلب إحاطة

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة بشأن نقص أدوية مرضى الغدة الدرقية.

وقال هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت شكوى عدد كبير من المواطنين من مشكلة نقص الأدوية لاسيما المستوردة والخاصة بالأمراض المزمنة والتي ليس لها بدائل محلية مناسبة، مثل دواء التروكسين الخاص بمرضى الغدة الدرقية.

وأضاف: "يعد دواء التروكسين هو العلاج الرئيسي للغدة الدرقية، ويتردد أنه لم يعد متواجدا"، مشيرا إلى أن هناك شركات مصرية بدأت في تصنيع الدواء محليا بخامات مستوردة وبنفس المادة الفعالة، لكنها لم تقم بالدعاية اللازمة لتسويق منتجها لدى الأطباء المختصين لوصفه لمرضاهم.

رد الصحة على نقس أدوية الغدة الدرقية

من جانبه، علّق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على شكاوى نقص أدوية الغدة بالقول إن "دواء الغدة الدرقية متوفر، وله مثيل يحتوي على نفس المادة الفعالة".

وأضاف "عبد الغفار" أنه لا يوجد نقص في أدوية الأمراض الوراثية أو النادرة، وفق قوله.

وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات للصحفيين، أنه بحسب منظمة الصحة العالمية، فنقص الأدوية يعني عدم توافر الاحتياجات للمرضى من الدواء الذي لا يوجد له المثيل أو البديل.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الأدوية المثيلة هي الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعال بنفس التركيب وبنفس طريقة التناول، أما الأدوية البديلة هي الأدوية التي تؤدي نفس الوظيفة العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلف.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على المواطنين، بضرورة التواصل على الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية رقم 15301، حال نقص الأدوية.