محافظ الجيزة يتابع إنشاء 5 أسواق حضارية جديدة بالهرم وبولاق والطالبية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما لها من أضرار كبيرة من التواجد غير المنظم للبائعين وإحداث إعاقات واختناقات مرورية وذلك في إطار سعي المحافظة نحو توفير خدمات أفضل لمواطنيها.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة نسب التنفيذ للأعمال الإنشائية لعدد 5 أسواق حضارية بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والطالبية في إطار خطة المحافظة لإنشاء 11 سوقا حضاريا جديدا بإجمالي مساحة 9150 م2 على عدد من القطع الأراضي التي تم تخصيصها لمحافظة الجيزة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإنشاء مشروعات ذات نفع خدمي للمواطنين.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد موقع إنشاء السوق الحضاري خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل بشارع الهرم والذي يستوعب 18 محلا حضاريا تساهم في مواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام خاصة بشوارع الهرم وزغلول والوفاء والأمل.

كما تفقد محافظ الجيزة السوق الحضاري بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل والذي سيخدم شوارع الصفا المروة وعمرو بن العاص ومتفرعاتهم ويعد أحد المطالب للمواطنين بتلك المناطق.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء السوق الحضاري بشارع المساكن بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور والذي وصلت نسب التنفيذ فيه لأكثر من 90% ويستوعب حوالي 30 محلا حضاريا والغرف الإدارية.

كما تم متابعة مراحل العمل بالسوق الحضاري في شارع الملكة بحي بولاق الدكرور والذي يستوعب 21 محلا، ووصلت نسب التنفيذ به لأكثر من 75%.

وعاين محافظ الجيزة قطعة أرض بشارع الثلاثيني بحي الطالبية والتي من المقرر خلال أيام البدء في إنشاء السوق الحضاري عليها لاستيعاب كل الأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة خاصة المتواجدة بشوارع عز الدين عمر والثلاثيني القديم والعروبة.

وكلف اللواء أحمد راشد مديرية الإسكان وهيئة الأبنية بالتأكد من تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى وبالمواصفات المحددة ومراجعة كل الأعمال الخاصة بالتشطيبات النهائية قبل الاستلام من الشركة المنفذة، مشيرا إلى أن المشروعات ستحدث نقلة نوعية لتلك المناطق.

كما شدد المحافظ على ضرورة إنشاء بالوعات صرف للمحال وتنفيذ أرضيات السوق بأعلى جودة لتتحمل الجهد العالي للأعمال ووضع مظلات للمحال.

رافق المحافظ، خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وعبد الناصر سعد الله، رئيس فرع الجيزة لهيئة الأبنية التعليمية، وهويدا خالد، مدير مديرية الإسكان، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية، وعبد الله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة.