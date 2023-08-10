12 ربيع الأول.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
تستطلع دار الإفتاء المصرية، الأربعاء المقبل، هلال شهر صفر لعام 1445 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وشهر صفر هو الثاني في الترتيب بين الشهور الهجرية، ويليه شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وأكدت الحسابات الفلكية، أن المولد النبوي الشريف الموافق الـ12 من شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، يوافق يوم الخميس 27 سبتمبر لعام 2023، والذي يعد عطلة رسمية وهو إجراء متبع كل عام.
ومن المقرر أن تقيم وزارة الأوقاف، احتفالا رسميا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، في مركز المنارة للمؤتمرات، على أن يتم تكريم بعض علماء والمتميزين في مجال الدعوة.
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