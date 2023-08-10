بينها علاج للأطفال.. تحذير رسمي من 4 أدوية "مغشوشة" بالأسواق

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كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من عبوات مغشوشة ومقلدة من 4 أدوية منذ بداية شهر أغسطس الجاري، مطالبة بضبط وتحريز ما قد يوجه في الصيدليات الحكومية والعامة منها.

وفي منشور رقم 13 لسنة 2023، الذي حصل عليه مصراوي، قررت هيئة الدواء سحب تشغيلة كاملة من دواء "الفيوفاكت 108 مجم"، برقم B02321P؛ لكون المستحضر غير مطابق للمواصفات.

ويستخدم الدواء تحت إشراف طبي في حالات صعوبة التنفس الشديدة عند الأطفال، والتي قد تكون ناجمة عن حالة تسمى متلازمة الضائقة التنفسية.

وفي منشورها رقم 14 لسنة 2023، طالبت هيئة الدواء المصرية بسحب عبوات مقلدة من دواء "سيبروباي أقراص"، المستخدم تحت إشراف طبي كمضاد حيوي في علاج التهابات المسالك البولية وعدوى الجهاز التنفسي السفلي.

أوضحت أن العبوات المقلدة من الدواء تركيز 500 مجم للتشغيلة رقم 471، وتركيز 750 مجم للتشغيلة رقم 280.

وأشارت الهيئة إلى الفروقات الظاهرية بين العبوات الأصلية والمقلدة، وهي خامة الورقة للكرتون الخارجي للعبوات المقلدة تركيز 500 مجم غير جيدة وغير لامعة، والقرص الداخلي أكثر سمكا من الأصلي.

ويستخدم دواء سيبروباي في علاج حالات التهابات المسالك البولية، والتهاب المثانة، والتهاب البروستاتا البكتيري المزمن، وعدوى الجهاز التنفسي السفلي، والتهاب الجيوب الأنفية الحاد، والتهاب القصبات، والعدوى الجلدية.

وفي منشورها رقم 15 لسنة 2023، وجه الهيئة بضبط تشغيلة رقم 216402، لمستحضر "Hibiotic N 600mg/5ml Suspension"، من تصنيع شركة آمون للأدوية، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة.

ويستخدم العقار في علاج التهابات الجهاز التنفسي السفلي، وعلاج التهاب الأذن الوسطى، وعلاج التهاب الجيوب الأنفية، وعلاج الالتهابات الجلدية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والمغشوشة، من حيث الكرتون الخارجي والوجه الجانبي للعبوة، والنشرة الداخلية.

وفي منشورها رقم 16 لسنة 2023، حذرت الهيئة من عبوات مقلدة لدواء زيلون فورت، والمستخدم في علاج اضطرابات الغدد الصماء، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأوضحت الهيئة أن العبوات المقلدة من دواء زيلون فورت، تحمل تشغيلة رقم 4521001 و351017، مشيرة إلى الفروقات الظاهرية بين المقلدة والأصلية، والمتمثلة في ميل درجة لون العبوة الخارجي إلى الإصفرار في العبوات المقلدة.

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