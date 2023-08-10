نائب محافظ الجيزة يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بمركز أطفيح

كتب - محمد أبو بكر:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظة الجيزة في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجمعات الخدمات الحكومية بمركز أطفيح ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لعدد 11 مجمع خدمي للمواطنين بقري الشوبك الشرقي والأخصاص وغمازة الصغري والأقواز والودي بمركز الصف ومجمعات خدمات المواطنين لقري الكداية ومنيل السلطان وكفر قنديل والبرمبل وصول والقبابات بمركز أطفيح.

وتابع الشهابي أعمال تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بمركز أطفيح المكون من ثلاث طوابق ويضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين ووحدة محلية ومكاتب بريد وتموين وسجل مدني وشهر عقاري وححدة تضامن اجتماعي ومجلس محلي، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الوحدات المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والمجهود.

وتفقد نائب المحافظ مجمعات المواطنين الخدمية بقري البرمبل وصول ومنيل السلطان وكفر قنديل والكداية والقبابات، واطمئن كذلك على تشغيل العمل بمكاتب الوحدات المحلية والتموين والبريد والتضامن الإجتماعي وأنه جاري تشغيل مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني بداخل المجمعات.

والتقى، العاملين داخل المجمعات الحكومية وطالبهم بحسن استقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وحثهم علي بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل للإرتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

والتقى نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين داخل المجمعات الحكومية للتأكد من تقديم الخدمات بشكل لائق، مؤكدا لهم بأن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوي الاقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر أحتياجا بالقري لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري