رئيس "الناشرين العرب": خروج ليبيا والعراق من السوق أثر على صناعة النشر

كتب - محمد شاكر:

أكد الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن صناعة النشر في مصر والعالم العربي تواجه أزمة كبيرة، مطالبا حكومات الدول العربية بدعم الصناعة.

ولفت الناشر محمد رشاد إلى خروج عدد من الدول من سوق النشر العربي على إثر ثورات الربيع العربي، مثل العراق وليبيا واليمن أثر على الصناعة بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه الأسواق من الأسواق الرائدة في النشر.

وقال رشاد: هذه الدول كانت تخصص موازنات كبيرة للكتاب الجامعي وكان الناشرون يتعاملون مع هذه الإصدارات في بيع ما لديهم من إنتاج وهو ما لم يعد موجودا الآن.

وحول اقتراح إنشاء مصنع ورق في مصر كحل للأزمة أكد أنه لن يحل الأمر لأن جميع مستلزماته مستوردة وبالتالي لن تختلف الأمور كثيرا خاصة أن الورق يمثل ٦٥% من مستلزمات إنتاج الكتب بجانب الزنكات والأحبار وكلها مستوردة.