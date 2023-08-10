رئيس اتحاد الناشرين العرب: الذكاء الاصطناعي له إيجابيات وسلبيات

كتب- محمد شاكر:

أكد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن صناعة النشر في مصر والعالم العربي تواجه أزمة كبيرة، مطالبا حكومات الدول العربية بدعم الصناعة.

وحول تحديات الذكاء الاصطناعي التي تواجه صناعة النشر، قال رشاد: كثير من الناشرين يتخوفون من خاصية الذكاء الاصطناعي والحقيقة أن هذا الأمر له إيجابيات وسلبيات، ومن إيجابياته أنه مفيد في عمليات الترويج والتوزيع، والتدقيق والمراجعة، والتحرير، وهناك الكثير من الإشكاليات حول هذا الأمر حول حقوق المادة وقانونيتها.

وأضاف رشاد: الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يقدم الإبداع، فلا يمكنه مثلا أن يكتب قصيدة شعر بالشكل الذي تريده حتى لو تم تغذيته بالبيانات المطلوبة، ولكن يمكن استخدامه في الجرافيك ورسم بورتريه لبعض الشخصيات.

وتابع: هناك طفرة في الذكاء الاصطناعي، مع أن استخدامه بدأ منذ أكثر من ٢٠ عاما، ومازلنا في بداية تقنينه في العالم العربي، مؤكدا أن الاتحاد ينظم العديد من الورش حول هذا الأمر وتستقطب الكثير من الخبرات وننظم ١٢ ورشة على مدار العام، حتى نكشف لهم مستقبل النشر في هذه المسألة، ولكن الصناعة في أزمة والناشر يقابل ظروف عصيبة، لو لم تدعم الحكومات هذه الصناعة.