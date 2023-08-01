الصحة العالمية: ندرس منح مصر إشهاد المنظمة بالقضاء على فيروس "سي"

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن عدد من يعانون من عدوى فيروس سي على الصعيد العالمي يبلغ 58 مليون شخص مع حدوث حوالي 1.5 مليون إصابة جديدة سنويا، مضيفة أن هناك ما يقدر بنحو 3.2 مليون مراهق وطفل مصاب بعدوى التهاب الكبد C المزمن.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية قدرت أنه في عام 2019، توفي ما يقرب من مليونين و900 ألف شخص بسبب التهاب الكبد C، معظمهم من تليف الكبد وسرطان الخلايا الكبدية، لافتة إلى أنه في الماضي كانت مصر واحدة من الدول التي تعاني من أكبر عبء لفيروس التهاب الكبد الوبائي سي على مستوى العالم، حيث كشفت نتائج المسح الديموجرافي والصحي المصري لعام 2015 أن معدل انتشار التهاب الكبد C كان 7% بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15-59 سنة.

وذكرت أنه خلال الفتـرة من 2016-2021، قادت مصر مسيرة الاستجابة للالتهاب الكبد الفيروسي فـي إقليم شرق المتوسط، لا سـيما فيمـا يتعلق بالقضـاء علـى التهاب الكبـد، نمـوذج قائـم علـى الرعايـة الصحيـة الأولية، وكان لذلك دور كبيــر فــي علاج ثلث الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد C فــي الإقليم البالغ عددهم 12 ً مليـون شـخص.

وأضافت أنه منذ بداية المرحلة الأولى للمبادرة للكشف المبكر وتوفير العلاج تم تطبيق الاستراتيجية التي كانت مبنية على تطبيق مؤسسي للخدمات الصحية والصحة العامة والقائم على نموذج الرعاية الصحية الأولية العالمية.. وكان هناك تنسيق تام، وعلى أعلى مستوى، بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وأشارت إلى أن مصر قامت بتقديم مسودة تقرير القضاء على فيروس سي في عام 2021 ثم قامت بتقديم نسخة معدلة في عام 2023 بناء على إرشادات منظمة الصحة العالمية المؤقتة للتحقق من القضاء على التهاب الكبد، قائلة: " نعمل الآن يدا بيد مع وزارة الصحة المصرية على تحديث النسخة الثالثة من هذا الملف المهم استعدادا لعرضه على لجنة التحقق الإقليمية ومن ثم الدولية.. وحاليا نعمل سويا بشكل كامل من أجل استيفاء مصر للمعايير المطلوبة للحصول على إشهاد المنظمة بالقضاء على فيروس سي".

وجددت الدكتورة نعيمة القصير التهنئة لمصر لإحرازها تقدما نحو الأهداف العالمية للقضاء على فيروس سي كمهدد لصحة العامة من خلال تسريع وتيرة الكشف المبكر والعلاج من خلال حملة 100 مليون صحة والاستدامة في الكشف المبكر للمرض وتوفير العلاج بالمجان للمصريين وغير المصريين.