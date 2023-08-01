لاعتماد الموازنة وخطة التطوير.. انعقاد عمومية مصر للطيران
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كتب - محمد عبيد:
انعقدت أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور أعضاء الجمعية العموميه وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لاستعراض عدد من الموضوعات المهمة، على رأسها اعتماد الموازنة التقديرية بشقيها الاستثماري والجاري للعام المالي 2023/2024 .
وتم استعراض خطة التطوير التي تتبناها الشركة الوطنية مصر للطيران وسبل تحديث أسطولها الجوي وآليات تعظيم الإيرادات ، وتقليل النفقات في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني والتي تتماشى مع الأهداف التنموية الشاملة لرؤية الجمهورية الجديدة.
وجاء الاجتماع استكمالاً لانعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات القابضة التابعة لوزارة الطيران المدني ، والتي تمت على مدار اليومين الماضيين لكل من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، والشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لاعتماد الموازنات التقديرية للشركات واستعراض خطط التطوير الشاملة للمطارات المصرية .
وأشاد وزير الطيران المدنى بالجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة، وحثهم على مواصلة الجهود المكثفة والتعاون الفعال من أجل تعزيز العوائد الإقتصادية ودعم المشروعات التنموية الجديدة ، كما شدد علي تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية في مجال النقل الجوي.
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