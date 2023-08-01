نفذت إرادة الله.. وفاة حفيدة وزير التنمية الإدارية الأسبق

القاهرة - مصراوي:

أعلن المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار رئيس الوزراء السابق، وفاة حفيدته فريدة أحمد عثمان، اليوم الثلاثاء.

وتعرض وزير التنمية الإدارية الأسبق لحادث فى الساحل الشمالي قبل أسبوعين نتج عنه إصابة حفيدته بجروح خطيرة.

وقال محمود عبر حسابه على فيسبوك: "نفذت إرادة الله واسترد الله وديعته، حفيدتي وقُرة عيني فريدة أحمد عثمان".

وأضاف: "مثل هذه المصائب هي التي يختبر الله بها قوة إيماننا وإخلاصنا في التوحيد فلا نقول إلا ما يرضي الله: "إنا لله و إنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيراً منها".

وتابع: "نشكر الله أنه متعنا بوجود فريدة معنا لمدة ١٣ سنة كاملة هي أجمل سنوات في حياتنا... إن شاء الله ستكون فريدة بابتسامتها الساحرة في استقبالنا على أبواب الجنة... فلن نقول لها وداعاً أبداً ولكن نقول لها إلى لقاءٍ قريب".