"قومي المرأة" يطلق مرحلة جديدة من حملة "بلدي أمانة"

كتبت - نور العمروسي:

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب التي ينظمها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان "بلدى أمانة"، وذلك بعدد من قرى محافظات مبادرة "حياة كريمة "ومبادرة "تنمية الأسرة المصرية "وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

وأكدت رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدرته - أن فعاليات الحملة التي تستمر على مدى شهرين؛ تأتي في إطار جهود المجلس لرفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع.

وقالت رئيسة المجلس إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

من جانبها، قالت رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس إيزيس محمود، إن الحملة تتضمن طرق أبواب وتنظيم فعاليات أمسيات الأسرة المصرية، وسوف تستعين في ذلك بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات وميسرات مبادرة (دوى) لتمكين الفتيات.

وأضافت رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية أنه سيشارك في الحملة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار، والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام، واللاتي جرى الاستعانة بهن في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جداره ومهارات تواصل مع المستهدفين.

يذكر أن حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، هي حملة ممتدة بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادر ة، وقد بدأت في 15 مايو الماضي، وسبقتها دورات تدريبية للرائدات والمتطوعين المشتركين في الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.