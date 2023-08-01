الحل في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.. برلماني يفنِّد تداعيات أزمة الغذاء العالمية وسبل الحل

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج بعد ازدياد حدة أزمة الغذاء عالميًّا.

وقال عبد الحميد إن الأحداث العالمية تحتم علينا وضع سياسات زراعية تحقق هدف التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ وفي مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز والذرة وغيرها، لتوفير الاحتياجات الأساسية للغذاء والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ومضاعفة الصادرات المصرية، مطالباً الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد الأسعار لمختلف المحاصيل الزراعية قبيل زراعتها بفترة مناسبة، حتى تكون حافزاً لدى المزارعين على التوسع في الزراعات الاستراتيجية.

وقال النائب إن وباء كورونا وبعده الحرب الروسية- الأوكرانية أثرا تأثيراً سلبياً وخطيراً على سلاسل الإمداد وما تبعها من الأزمة الاقتصادية؛ مما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي زيادة تكلفة الاستيراد، وهو ما يؤثر سلبًا على توفير الاحتياجات الغذائية، مؤكداً أن الحل الأفضل هو التوسع في زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية، على أن يكون هناك تنسيق بين الزراعة والصناعة، من أجل زيادة فرص التصنيع الزراعي لعمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية.

وطالب عبد الحميد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالقيام بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية؛ وفي مقدمتها وزارات الري والموارد المائية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة بعمل استراتيجية لاحتياجات مصر من السلع الاستراتيجية، مؤكداً أن مصر لديها جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة، والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.