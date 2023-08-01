تفاصيل فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال يوليو 2023

كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع محافظة المنيا، مشروعًا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

وتضمن التدريب تفقد اصطفاف المعدات التخصصية والمركبات والتحرك لمسافة 10 كم، وكذا المرور على معسكر للإيواء العاجل ومستشفى للعزل الميداني، والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وتم تكريم عدد من أُسر الشهداء من أبناء المحافظة .

وقامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في إطار الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتعظيم إمكاناتهم وقدراتهم، بتنظيم عدد من المعارض؛ لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوي القدرات الخاصة بدار حرس الحدود ونادي طلائع الأسطول للقوات البحرية بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات المصرية .

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في مجال التنمية الشاملة .