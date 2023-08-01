أكثر من 200 مليون مشارك.. وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات مبادرة "اتكلم عربي"

كتب- إسلام لطفي:

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتشجيع أبناء المصريين في الخارج للحديث باللغة العربية "اتكلم عربي"، نجحت في الوصول إلى أكثر من 200 مليون مشارك من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال جلسة المحور الثقافي في ختام فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من 56 دولة حول العالم، أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من "اتكلم عربي"، تحت شعار "جذورنا المصرية"؛ لتعزيز الهوية المصرية لأبنائنا والتوعية بتاريخهم العظيم، حيث تركز الفعاليات الجديدة على الاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها العظيمة، وتستهدف أبناءنا في الداخل من المتعلمين في المدارس الدولية وأبناءنا في الخارج من الجيل الثاني إلى الخامس من أبناء المصريين.

ولفتت جندي إلى تنفيذ 16 برنامجًا تثقيفيًّا للتوعية بمفهوم الأمن القومي ومعسكرات شبابية وأنشطة مجتمعية بمشاركة (289) من أبناء المصريين بالخارج؛ من أبرزها ملتقى لوجوس الثالث للشباب بمشاركة (200) شاب وفتاة من (30) دولة، وتم تنظيم زيارات للمناطق التراثية والسياحية والدينية، وتم تنظيم اجتماع لهم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجار الإعداد لملتقى لوجوس الرابع للشباب بالتنسيق مع الكنيسة.

وثمَّنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مبادرة "أتكلم عربي"، والنجاحات المتحققة في إطارها، معربةً على أهمية دعم البرامج الثقافية الموجهة إلى أبناء مصر في الخارج.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه ستتم دراسة إدخال فرع جديد في مسابقة المبدع الصغير، التي ترعاها قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأبناء المصريين في الخارج؛ لربطهم بالوطن الأمن.

ولفتت الكيلاني إلى أهمية تشجيع روح الابتكار والانتماء عن طريق قراءة الأدب المصري، ومحاولات الكتابة؛ سواء عبر قصة قصيرة أو شعر أو أي شكل آخر، مشيرةً إلى وجود مشروع كبير لاكتشاف المواهب وتنميتها يجري العمل عليه في مصر حاليًّا.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن الوزارة بصدد إنشاء منصة إلكترونية لتوفير معلومات ثقافية وأثرية ومتابعة الاحتفالات "أون لاين" لأبناء المصريين في الخارج، وأنشطة "أون لاين" لهم.