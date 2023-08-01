كازاخستان تقلد وزير السياحة والآثار المصري وسام شفاعة

كتب- محمد شاكر:

قلد خيرات لاما سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، وسام "شفاعة"، نيابة عن قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وذلك لجهوده في ترميم مسجد الظاهر بيبرس والتعاون بين مصر وكازاخستان في المجال السياحي.

وعلى هامش التكريم، قال سفير كازاخستان في مصر خيرات لاما، في كلمته نيابة عن رئيس جمهورية كازاخستان، إن هناك علاقة قوية وتعاون مع وزارة السياحة والآثار، مشيراً إلى أن وسام الصداقة أعلي وسام في الدولة فى ظل التعاون المشترك.

وفي نفس السياق، وجه وزير السياحة والآثار، الشكر لرئيس جمهورية كازاخستان، قائلا: نفخر بخدمة أكثر من ١٣٠ ألف سائح كازاخي في مصر بنمو أكثر من ٧٠%.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن حصة مصر من السوق الكازاخي كبيرة، مؤكدا أن السوق يعد من أهم ٢٠ دولة مصدرة للسياحة في مصر .

وأضاف عيسى: خلال الشهور السابقة تم تجديد جامع الظاهر بيبرس بالتنسيق مع الجانب الكازاخي.

وتابع عيسى: إن مصر تسعى حاليًا لإنشاء قنصلية لدولة كازاخستان في مدينة شرم الشيخ وذلك لخدمة 130 ألف سائح كازاخي يأتون إلى مصر كل عام.