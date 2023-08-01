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جدول المجموعة الثالثة.. مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات

01:58 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
  • عرض 56 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 2 لـ3 بجميع المحافظات
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كتب- محمد نصار:

بدأ اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 من الساعة 12 ظهرا تطبيق جدول المواعيد اليومية لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في جميع المحافظات.

وتم تقسيم جدول قطع الكهرباء إلى مجموعات بحسب توقيت فصل التيار، ويشمل هذا الجدول فصل التيار الكهربائي عن مختلف المحافظات بالنسبة للمجموعة الثالثة خلال الفترة من الساعة 2 للساعة 3 ظهرا بشكل يومي.

وفيما يلي مواعيد قطع الكهرباء للمجموعة الثالثة في جميع المحافظات التي تخضع لعملية تخفيف أحمال الكهرباء.

سوق مصراوى

مواعيد قطع الكهرباء قطع الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء

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