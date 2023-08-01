الحوار الوطني.. مقرر المحور الاقتصادي: مناقشات "العدالة الاجتماعية" تستهدف حماية الفئات الفقيرة

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن مجلس الأمناء حرص على عقد جلسة جديدة بشأن العدالة الاجتماعية؛ خصوصًا أن المناقشات في الجلسة الأولى تطرقت إلى الحماية الاجتماعية بشكل أكبر دون التطرق بشكل حقيقي نحو العدالة الاجتماعية؛ حيث وجود فارق كبير بينهما.

وأضاف جلال، خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن الحماية الاجتماعية متصلة بشكل حقيقي بكل الفئات المهمشة والفقيرة، والعدالة الاجتماعية هو تحقيق التوازن بين فئات المجتمع بداية من الفئات الأكبر حتى الفئات الأقل، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين كل الفئات يحقق العدالة الاجتماعية، وهو الشعار الذي تم رفعه في ميدان التحرير منذ ثورة يناير ولا يزال مرفوعًا في كل بيت مصري.

وتابع مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: من خلال تحقيق التوازن بين الفئات نكون أمام استدامة في العدالة الاجتماعية، مع أهمية الوضع في الاعتبار أن العدالة الاجتماعية ليست مساواة بين الفئات؛ خصوصًا أنه لا أحد يرغب في أن يكون جميع الفئات مثل بعضهم البعض، ولكن تحقيق التوازن هو ما يخلق العدالة مع مرور الوقت.

وأشار جلال إلى أنه يرى أن ذلك يتحقق من خلال تفعيل فكرة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع في كل ما تقدمه أية حكومة من الحكومات بجانب الأدوات التوزيعية يكون فيها توازن بين الفئات أيضًا والتي تكون في إطار الضرائب والدعم؛ بجانب أهمية العمل على تحقيق التوازن بين الأجيال في ما تمتلك الدولة على أي من المستويات من ثروات.