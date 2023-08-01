المجموعة الثانية.. جدول مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 1 للساعة 2 بجميع المحافظات

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كتب- محمد نصار:

بدأ اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 من الساعة 12 ظهرا تطبيق جدول المواعيد اليومية لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في جميع المحافظات.

وتم تقسيم جدول قطع الكهرباء إلى مجموعات بحسب توقيت فصل التيار، ويشمل هذا الجدول فصل التيار الكهربائي عن مختلف المحافظات بالنسبة للمجموعة الثانية خلال الفترة من الساعة 1 للساعة 2 ظهرا بشكل يومي.

وفيما يلي مواعيد قطع الكهرباء للمجموعة الثانية في جميع المحافظات من الساعة 1 للساعة 2 ظهرا بشكل يومي.

ويستمر تطبيق جدول مواعيد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال طوال شهر أغسطس الجاري.