إعلان

BBC

المجموعة الثانية.. جدول مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 1 للساعة 2 بجميع المحافظات

01:38 م الثلاثاء 01 أغسطس 2023
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (2)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (4)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (5)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (6)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (7)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (3)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (9)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (10)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (11)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (12)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (1)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (14)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (15)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (16)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (17)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (18)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (19)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (20)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (21)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (22)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (23)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (24)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (25)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (26)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (27)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (28)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (29)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (30)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (31)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (32)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (33)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (34)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (35)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (13)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (37)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (38)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (39)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (40)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (41)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (42)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (43)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (44)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (45)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (46)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (47)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (48)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (36)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (50)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (51)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (52)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (53)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (8)
  • عرض 53 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء (49)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

بدأ اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 من الساعة 12 ظهرا تطبيق جدول المواعيد اليومية لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في جميع المحافظات.

وتم تقسيم جدول قطع الكهرباء إلى مجموعات بحسب توقيت فصل التيار، ويشمل هذا الجدول فصل التيار الكهربائي عن مختلف المحافظات بالنسبة للمجموعة الثانية خلال الفترة من الساعة 1 للساعة 2 ظهرا بشكل يومي.

وفيما يلي مواعيد قطع الكهرباء للمجموعة الثانية في جميع المحافظات من الساعة 1 للساعة 2 ظهرا بشكل يومي.

ويستمر تطبيق جدول مواعيد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال طوال شهر أغسطس الجاري.

سوق مصراوى

مواعيد قطع الكهرباء تخفيف الأحمال قطع الكهرباء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بدء جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رسميًا تنسيق المرحلة الأولى.. 88.29 % حد أدنى للعلمي علوم و83.4% للرياضة و70.6% للأدبي