محافظ القاهرة: لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها
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كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
وشدد المحافظ، في بيان، اليوم الثلاثاء، على رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.
وفي هذا السياق، أزالت الأجهزة التنفيذية بحي المرج عقارا مخالفا شرع القائمون عليه في استكماله على مساحة 350 م2 بشارع عمر بن الخطاب مع شارع البترول بالمرج الغربية عبارة عن دور أرضي وأعمدة وحوائط الدور الأول فوق الأرضي تمت إقامتهم رغم صدور قرارات إزالة له لإقامته بدون ترخيص.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالاتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.
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