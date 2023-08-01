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الأوقاف: 151 مليون إيرادات مال الوقف في يوليو الماضي

11:37 ص الثلاثاء 01 أغسطس 2023

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية، استقبلت الشهر الأول من العام المالي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م بالمزيد من تحقيق الأرقام القياسية في الأرباح والإيرادات.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ٧/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (١٥١,١١٩,٤٦٤) جنيهًا، بزيادة قدرها (١٧,٠٩١,٨٩٣) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٢.٨%)، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٥١,٠٦٦,٩٣٩) جنيهًا، بنسبة قدرها (٥١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.

سوق مصراوى

وزارة الأوقاف إيرادات مال الوقف هيئة الأوقاف المصرية

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