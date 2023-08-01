اليوم.. معهد الفلك: بدر "محرم" العملاق يزين السماء

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية إن بدر شهر محرم للعام الهجري الحالي 1445 سيكتمل اليوم الثلاثاء في حوالي الساعة التاسعة و33 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويبلغ لمعانه 100%، وهو القمر العملاق الثاني "سوبر مون" من بين 4 أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر القادم.

وأوضح تادرس، أن وصف "القمر العملاق" يطلق على القمر سواء كان فى المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلو متر، وهذا الوصف أصبح شائع الاستخدام برغم أنه ليس توصيفا فلكيا، فالتسمية العلمية الصحيحة هى "قمر الحضيض" ويقصد بالحضيض وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض، بحيث سيكون حجمه الظاهرى أكبر بحوالى 14%، وإضاءته أكثر بحوالى 30% من المعتاد.

من جانبه، اشار المهندس ماجد ابوزاهرة مدير الجمعية الفلكية بجدة في بيان اصدره اليوم الى أن قمر شهر محرم العملاق سيكون البدر الأقرب هذا العام 2023 وسيكون مشاهداً طوال الليل، حيث سيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي وسيكون بلون برتقالي بسبب مكونات الغلاف الجوي حول الأرض التي ستبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق وسيتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد.

وأكد أن أقرب قمر عملاق لن يكون له تأثير على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى ، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي.

واوضح أنه نظرا لأن تأثير أقرب قمر عملاق سيكون صغيراً، فلن يؤثر على توازن طاقة كوكب الأرض الداخلية لأن المد والجزر يحدث يوميا لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.