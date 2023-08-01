قومي البحوث يعلن فوز 49 عالما وباحثا بجوائز المركز العلمية لعام 2022



القاهرة- أ ش أ:

أعلن مجلس إدارة المركز القومي للبحوث، فوز 49 عالما وباحثا بجوائز المركز لعام 2022.

وهنأ الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز، الفائزين من علماء وباحثي المركز، مؤكدا أن المركز يزخر بنخبة من العلماء المتميزين في مختلف المجالات الحيوية المهمة.

وحصد جائزة رئيس المركز القومى للبحوث لأفضل بحث قابل للتطبيق، الدكتور جمال كامل محمد حسن الباحث بقسم بحوث تلوث المياه بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية.

وفاز بجوائز المركز للتقدير العلمي 6 علماء هم الدكتورة أمانى عبدالمنعم مصطفى، الأستاذ الباحث المتفرغ بمعهد بحوث تكنولولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور مدحت أحمد عبد الخالق إبراهيم الأستاذ الباحث بمعهد البحوث الفيزيقية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الأساسية ،والدكتورة آمال مختار محمد متولي الأستاذ الباحث المتفرغ بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية في مجال العلوم الطبية،والدكتورة أمنية محمد توفيق قنديل الأستاذ الباحث المتفرغ بمعهد البحوث البيطرية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الطبية، والدكتورة زينب هانم عبدالرحمن سلامة الأستاذ الباحث المتفرغ بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية في مجال العلوم الزراعية، والدكتورة ماجدة محمود أمين صبور الأستاذ الباحث المتفرغ بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الزراعية.

وحصل على جوائز المركز للتفوق العلمي 4 علماء هم الدكتور محمد عطية شعبان محمود الأستاذ الباحث بقسم كيمياء المركبات الطبيعية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الأساسية، الدكتورة رباب كامل محمود الأستاذ الباحث بقسم التكنولوجيا الصيدلية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الطبية، الدكتور محمد الأمير فتحي حجازي سيد الأستاذ الباحث بقسم كيمياء النباتات الطبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الطبية، والدكتورة ناهد كمال محمد عطية الأستاذ الباحث بقسم الهندسة الكيميائية والتجارب نصف الصناعية بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة في مجال العلوم الهندسية.

وحصد جوائز المركز للتشجيع العلمي 7 علماء هم الدكتور أحمد سلامة محمد محمد رمضان الأستاذ الباحث المساعد بقسم السليلوز والورق بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية في مجال العلوم الكيمائية، والدكتورة أميرة محمد عبدالعزيز محسن الأستاذ الباحث المساعد بقسم التكنولوجيا الصيدلية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في مجال العلوم الصيدلية، والدكتورة هبة حسن عبدالعظيم سلامة الأستاذ الباحث المساعد بقسم الألبان بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية في مجال العلوم الزراعية، والدكتور إبراهيم السعيد إبراهيم الشهاوي الأستاذ الباحث المساعد بقسم أمراض النبات بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية، والدكتورة ولاء حسين سلامة حسن الأستاذ الباحث المساعد بقسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية في مجال التكنولوجيا الحيوية، والدكتورة إيمان صبحى عبد الواحد منصور الباحث بقسم بحوث تلوث المياه بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية في مجال العلوم البيئية، والدكتور سلمان عبدالرؤف سلمان الأستاذ الباحث المساعد بقسم العلوم الجيولوجية بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية في مجال العلوم الجيولوجية.

وفاز بجوائز الرواد 3 علماء هم الدكتورة رشا عزت مصطفى رمضان الأستاذ الباحث المساعد بقسم الفارماكولوجى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية ،و الدكتورة منى محمود عبد العزيز أبو سمرة الأستاذ الباحث المساعد بقسم التكنولوجيا الصيدلية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية،و الدكتور عبد الفتاح محمد عبد الفتاح منصور الأستاذ الباحث المساعد بقسم فيزيقا الجوامد بمعهد البحوث الفيزيقية.

وحصل على جوائز الأفراد 5 علماء، الدكتورة هدى رفعت محمود رشدان الأستاذ الباحث المساعد بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، والدكتور أحمد صالح رمضان خيرة الباحث بقسم السليلوز والورق بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية، والدكتور على السيد أحمد محمد الباحث بقسم بحوث تلوث المياه بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية،و الدكتور وائل محمود كامل أبو الثنا الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية، والدكتورة مروة الدسوقى الدسوقى برغوث الباحث بقسم آفات ووقاية النبات بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية.

كما فاز بجوائز المركز لأفضل رسالة دكتوراه 12 باحثا هم أمينة السعودى عبد الجواد الباحث بقسم الكيمياء العلاجية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها، أميرة ناجى شهاب الدين الباحث بقسم البلمرات والمخضبات بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها، رولا نديم عبد الشافى الباحث بقسم الكيمياء العلاجية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها، مروة محمود محمد الشحات الباحث بقسم الوراثة الجزيئية الطبية - بمعهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم في مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها، دعاء حسن على سليمان الباحث بقسم التكنولوجيا الحيوية النباتية - بمعهد بحوث التقنيات الحيوية في مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى، فتحية أحمد شوقى عبد المنعم الباحث بقسم النبات - بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية في مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيواني، محمد عبد المغني رمضان هلال الباحث المساعد بقسم الطفيليات وأمراض الحيوان - بمعهد البحوث البيطرية فى مجال العلوم البيطرية وتطبيقاتها، أنعام محمد أحمد حسن الباحث المساعد بقسم العقاقير بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في مجال العلوم الصيدلية وتطبيقاتها، أميرة طه محمد حسين الباحث بقسم الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال العلوم البيئية وتطبيقاتها، ومنار يحيى إسماعيل عبدالعزيز الباحث بقسم بحوث صناعة الملابس والتريكو بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج في مجال الصناعات النسجية، وفاطمة الزهراء سيد محمد الباحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة - بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية في مجال الصناعات الغذائية، وهدير عبد الخالق محمود الباحث بقسم الكيمياء الحيوية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.

وحصد جوائز المركز لأفضل رسالة ماجستير غادة أحمد عزت الدقن الباحث المساعد بقسم الكيمياء الخضراء - بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية في مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها، داليا رسلان محمد الباحث المساعد - بقسم كيمياء مبيدات الآفات - بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية في مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها، رضوى رجب أبو الخير الباحث المساعد بقسم الأقتصاد الزراعى - بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية في مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى، أمنية جمال أحمد حفنى الباحث المساعد بقسم النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيواني، ولاء عبدالله سيد أحمد جاد الباحث المساعد بقسم التكاثر الحيواني والتلقيح الصناعي بمعهد البحوث البيطرية في مجال العلوم البيطرية وتطبيقاتها،هانم إبراهيم محمد أحمد الباحث المساعد بقسم بحوث النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في مجال العلوم الصيدلية وتطبيقاتها، ريموندا فليب سوريال دميان الباحث المساعد بقسم الأراضى وأستغلال المياه بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم البيئية وتطبيقاتها، أسماء فتحي أحمد على على الفقي الباحث المساعد بقسم الألياف البروتينية والصناعية بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج فى مجال الصناعات النسجية، آية عبد الناصر إبراهيم محمد.الباحث المساعد بقسم سموم وملوثات الغذاء - بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال الصناعات الغذائية، ونوران عادل محمد أحمد الباحث المساعد بقسم بيولوجيا الخلية بمعهد بحوث بحوث التقنيات الحيوية في مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.

وفازت بجوائز المركز لأفضل نشر علمى دولى للباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين آلاء عاصم عبدالحميد صيري الباحث المساعد بقسم الكيمياء غير العضوية بمعهد تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية في مجال العلوم الكيميائية.