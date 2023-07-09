وزير الري يناقش الإجراءات المتبعة لضمان توفير احتياجات المياه بمدينة بورسعيد

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وذلك بمقر هيئة قناة السويس، لمناقشة الإجراءات المتبعة لضمان توفير احتياجات مياه الشرب بمدينة بورسعيد .

وأكد "سويلم"، خلال الاجتماع على التزام وزارة الموارد المائية والري بالمناسيب المتفق عليها لمآخذ محطة مياه الشرب عند ك ٣١.٥٠ على ترعة بورسعيد لاستيفاء التصرفات المطلوبة لمدينة بورسعيد، مشيداً بتضافر جهود كافة الجهات والأطراف المعنية لضمان توفير احتياجات مياه الشرب بمدينة بورسعيد .

واستعرض سويلم الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والرى لتطهير ترعة بورسعيد بشكل دورى طبقا لبرنامج زمني للتطهير ، مع الإستمرار في متابعة مناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد وتنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين ، لتوفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب الواقعة على الترعة ، كما يجرى عمل رفع مساحي لقطاع الترعة تمهيداً لإجراء دراسة هيدروليكية ترعة بورسعيد وتحديد أقصى طاقة استيعابية لها في الوضع الحالي .

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية دائمة تضم ممثلين عن وزارتى الرى والإسكان وهيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد تجتمع إسبوعياً لمتابعة تنفيذ خطة قصيرة الأجل وخطه طويلة الأجل لتنفيذ الإجراءات التي تضمن تأمين إمدادات مياه الشرب بمحافظة بورسعيد من خلال متابعة مناسيب المياه وتحديد جدول زمني للتطهير الدوري لترعة بورسعيد بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى ، مع قيام اللجنة بوضع خطة عمل مستقبلية بعيدة المدى لحل أزمة المياه بشكل نهائي من خلال دراسة إمكانية إحلال ترعة بورسعيد بخط مواسير في المسافة من كيلو ٣١.٥٠ حتى النهاية في ظل عدم وجود أي زمامات زراعية مترتبة على ترعة بورسعيد بعد الكيلو ٣١.٥٠ من الترعة .