شريان مروري جديد .. 8 معلومات عن كوبرى طه حسين بعد بدء التشغيل التجريبي

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة المقاولون العرب بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين صباح اليوم السبت والذي يتم تنفيهذ تحت إشراف الهيئة الهندسية.

وجاءت أهم المعلومات عن كوبري طه حسن على النحو التالي:

1- المشروع شريانا مروريا هاما يربط هضبة المقطم بطريق الأوتوستراد ومحور الحضارة.

2- يسهل الوصول من المقطم إلى مناطق كورنيش النيل ومصر القديمة وغرب النيل والربط مع الطريق الدائرى خلال دقائق قليلة.

3- يأتي تنفيذ الكوبرى ضمن خطة الدولة فى إنشاء المحاور الجديدة التي تيسر حركة المركبات وتختصر الوقت واستهلاك المحروقات.

4- تم تشييده في ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل، حيث يصل ارتفاعه إلى 50 مترا عند هضبة المقطم.

5- تطلب استخدام طرق تنفيذ حديثه ومعدات خاصة مثل الأوناش العملاقة التي تصل حمولاتها إلى 800 طن، وواجه المشروع العديد من التحديات منها طبيعة التربة الصخرية، وارتفاع الأعمدة، واستخدام أنسب الطرق لتركيب الكمرات سابقة الشد على هذا الارتفاع الكبير.

6- يبلغ طول الكوبري 960 متر فى الإتجاه الواحد ويبلغ متوسط عرضه حوالى 30 متر في الاتجاهين.

7- تم عمل 3 تجارب تحميل للكوبرى وروعي إجراء اختبارات على كامل مكونات المشروع ومنها حديد التسليح والخرسانات.

8- بلغت كميات الخرسانة المسلحة المستخدمة فى المشروع حوالى 70 ألف متر مكعب وحوالى 30 ألف طن حديد تسليح.