رئيس هيئة الكتاب يكشف الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الأوبرا للكتاب



كتب- محمد شاكر:

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، الذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على هامش افتتاح المعرض: يأتي هذا المعرض ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة.

وحول الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض أكد بهي تنظيم مجموعة من الفاعليات الثقافية لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر ولشباب الكُتاب والمُفكرين، داخل قاعات المجلس الأعلى للثقافة»، لمناقشة مجموعة من القضايا الإبداعية أو ما يتصل بالثقافة خلال الـ10 سنوات التي عشناها في بناء الوطن مع استعادة الهوية المصرية.

وأضاف بهي: سوف يكون هذا المعرض هو الخطوة الأولى خلال سلسلة من المعارض الإقليمية سوف يتم افتتاحها خلال الشهر الجاري.

وأكمل بهي: سوف تضم المعارض المُقامة في المحافظات هذا العام، مجموعة من دور النشر الخاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، سواء كان في الإبداع الفكري أو الروائي أو الشعري أو التأليف.

وحول كتب الأطفال في هذه المعارض أشار بهي إلى وجود دور نشر تضم مجموعات متنوعة لاجتذاب الأطفال ومؤلفاتهم، فضلا عما تقدمه وزارة الثقافة من مطبوعات وكتب متنوعة في شتى المجالات المختلفة بأسعار تناسب الجميع.