"صناعة النواب" توصي بعدم زيادة التعريفة الجمركية



كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن طلب شركة سينمار بزيادة الرسوم الجمركية على خامة البي في سي مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج وتقليل فرصته التنافسية.

وأوصت اللجنة، خلال مناقشة طلب الإحاطة عدم زيادة التعريفة الجمركية وإلغاء رسوم الإغراق علي خامة البي في سي الواردة من الولايات المتحدة.

وقال النائب محمد سعد عوض الله، إن خام البي في سي العنصر الرئيسي اللازم للبنية التحتية وتمثل صناعة مواسير البي في سي حوالي ٣٠٪ من مبادرة حياة كريمة، مضيفا أنه إذا كانت مخصصات حياة كريمة ٧٠٠ مليار فهناك ٢١٠ مليار جنية هي قيمة المواسير للصرف والمياه والكهرباء والصرف المغطي ، قائلا: نحن بصدد خامة تمثل أهمية كبرى بالنسبة لكل المصانع العاملة بمصر ويعمل بها آلاف العمال.

وتساءلت النائبة ايفلين متي: هل ليس هناك إرادة سياسية لاستيراد المواد الخام بد ن جمارك، مؤكدة على ضرورة الوقوف بجانب الدولة للنهوض بالصناعة والمشاريع القومية.

وعلق النائب محمود الشامي، أن هناك رسوم إغراق علي بعض الصناعات لا تساعد المستثمرين ولا تهيء له المناخ المناسب، مشددًا أنه إذا لم نهتم بالصناعات المكملة للصناعات الكبيرة لم تنهض الصناعة، طالبًا كل رسوم بمراجعة كافة رسوم الإغراق التي أوشكت على الانتهاء.

وأفاد النائب محمد نشأت العمدة أن الخامات الأساسية والأولية هي قاطرة الصناعة، موضحًا أن رسوم الإغراق تؤثر على الصناعات، طالبًا بتسهيل الأمور على المستثمرين.

وأوضح النائب محمد حمدي موسي، لم نشعر بأي تقدم لحل أزمة البي في سي، متسائلا: لماذا لم تنتج مصر هذه المادة؟، مطالبا الحكومة بالمصارحة ومواجهة المشكلة لإيجاد حلول لها، مشيرًا إلى أن مصر غنية بمواردها.

وعلق ممثل وزارة الصناعة والتجارة: أن الوزارة هدفها الأساسي هو تشجيع الصناعة بكافة الطرق كي نحقق التوازن، ونسعى بكافة الطرق بتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات.