التذكرة بـ225 جنيها.. رابط ومواعيد حجز قطارات تالجو على خط القاهرة الإسكندرية

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات تالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط (القاهرة / الإسكندرية) والعكس اعتبارا من يوم الخميس الماضي 6 يوليو.

وقررت الهيئة، تشغيل قطار 2027 تالجو (القاهرة / الإسكندرية) يوميا حيث يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

كما تقرر تشغيل قطار 2026 تالجو (الإسكندرية / القاهرة) يوميا حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

ويصل عدد قطارات تالجو الفاخرة على خطوط السكة الحديد 6 رحلات على خط (القاهرة / الإسكندرية) ذهابا وإيابا.

رابط حجز قطارات تالجو

يمكن حجز قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة ومختلف أنواع قطارات السكة الحديد من خلال موقع حجز تذاكر القطارات إلكترونيا، من هنا.

أسعار تذاكر قطارات تالجو على خط القاهرة الإسكندرية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسعار تذاكر قطارات تالجو على خط القاهرة الإسكندرية والعكس لتكون بقيمة 150 جنيها لتذكرة الدرجة الثانية و225 جنيها للدرجة الأولى.