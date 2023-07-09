إعلان

BBC

التذكرة بـ225 جنيها.. رابط ومواعيد حجز قطارات تالجو على خط القاهرة الإسكندرية

08:16 م الأحد 09 يوليه 2023
  • عرض 5 صورة
    قطار تالجو
  • عرض 5 صورة
    قطار تالجو
  • عرض 5 صورة
    قطار تالجو
  • عرض 5 صورة
    قطار تالجو
  • عرض 5 صورة
    قطار تالجو
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات تالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط (القاهرة / الإسكندرية) والعكس اعتبارا من يوم الخميس الماضي 6 يوليو.

وقررت الهيئة، تشغيل قطار 2027 تالجو (القاهرة / الإسكندرية) يوميا حيث يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

كما تقرر تشغيل قطار 2026 تالجو (الإسكندرية / القاهرة) يوميا حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

ويصل عدد قطارات تالجو الفاخرة على خطوط السكة الحديد 6 رحلات على خط (القاهرة / الإسكندرية) ذهابا وإيابا.

رابط حجز قطارات تالجو

يمكن حجز قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة ومختلف أنواع قطارات السكة الحديد من خلال موقع حجز تذاكر القطارات إلكترونيا، من هنا.

أسعار تذاكر قطارات تالجو على خط القاهرة الإسكندرية

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسعار تذاكر قطارات تالجو على خط القاهرة الإسكندرية والعكس لتكون بقيمة 150 جنيها لتذكرة الدرجة الثانية و225 جنيها للدرجة الأولى.

سوق مصراوى

قطار تالجو قطارات الاسكندرية تذكرة قطار تالجو

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

التصديق على قبول دفعة جديدة.. ننشر إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية