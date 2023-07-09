الإنتاج الحربي توقع عقود تسليم وتسلم حديقتي الحيوان والأورمان بالتعاون مع وزارة الزراعة

تحذير للمصطافين.. الأرصاد: اضطراب في حركة الملاحة البحرية حتى هذا

تسلمت وزارة الإنتاج الحربي، من وزارة الزراعة اليوم حديقتي الحيوان والأورمان لبدء أعمال تطويرهما التي ستستمر لمدة عام ونصف في إطار مواكبة المعايير الدولية.

وجرى اليوم بمقر حديقة الحيوان بالجيزة، مراسم توقيع العقود بين الطرفين، وذلك لبدء عملية تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالتعاون مع تحالف عالمي للعودة مجدداً للاتحاد الدولي لحدائق الحيوان بعد استبعاد عضوية مصر عام 2004.

ويشمل تطوير الحديقة، توفير حيوانات جديدة بالإضافة إلى عرضها بطرق مبتكرة، والحفاظ على الأماكن الأثرية والأشجار القديمة بالاتفاق مع وزارة الزراعة، من خلال تطوير حقيقي وليس مجرد عمل رخام ودهانات جديدة للحديقة.

كان اللواء محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان، أوضح أنه جرى عملية تطوير حديقة الحيوان قبل غلقها بشهرين، مؤكدًا الرغبة في التطوير الشامل للحديقة بالاستعانة بأكبر الخبراء في تطوير الحدائق التراثية بالتعاون مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات القومية الهندسية الكبرى.