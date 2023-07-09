إحالة المتهم في حادث مدينتي للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام الجنايات العسكرية

كتب- محمد سامي:

أعلن المتحدث العسكرى أنه استكمالًا للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، تم اتخاذ قرارات جديدة.

كما أفاد المدعى العام العسكري بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم ۱۷۰ / ۲۰۲۳ "جنايات عسكرية" شرق القاهرة ضـد المتهم، وقد تم إحالـة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية "العاجلة" أمام محكمة الجنايات العسكرية.

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