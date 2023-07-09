اللي أخطأ يتحاسب.. برلماني: مَن ينفذ تعديلات قانون الاستثمار على أرض الواقع؟

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين؛ لكن على أرض الواقع لا يوجد استثمار أو حل مشكلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار.

وأشار زين الدين إلى أن استمرار مشكلات المستثمرين تدفع رئيس الجمهورية للتدخل، متسائلًا: مَن الذي يقوم بتنفيذ تعديلات قانون الاستثمار على أرض الواقع؟

و قال النائب: "للأسف الشديد اللي بيتعامل مع المستثمرين بيتعامل على أنهم جايين يسرقوا البلد ولصوص؛ وهو الأمر الذي يعطل الاستثمار".

وطالب زين الدين بضرورة العمل وفقًا لآليات القانون، قائلًا: "اللي يخطئ لازم يتحاسب"، متابعًا: الاستثمار معناه فرصة عمل وإنتاج وتقليل الطلب على الدولار ومن ثم زيادة قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون هناك فكر جديد لدى الحكومة في حل مشكلات الاستثمار للخروج من عنق الزجاجة، مشيرًا إلى أن هناك تعطيلًا في الإجراءات وبيروقراطية في تنفيذ القانون.

وقال النائب: أنا غيور على بلدي، وهناك دول نحن نسبقها بآلاف السنين، إلا أن لديها استثمارات ومناخ أفضل منا؛ الأمر الذي يتطلب وجود تسهيلات حقيقية في ملف الاستثمار.