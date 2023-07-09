عمرو بسيوني قائما بأعمال رئيس قصور الثقافة

كتب- محمد شاكر:

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنهاء ندب الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتعيينه مستشارًا لوزير الثقافة للشئون الثقافية والفنية.

كما أسندت تسيير أعمال الهيئة ماليًّا وإداريًّا، لعمرو بسيوني، رئيس الشئون المالية بالهيئة، لحين اختيار رئيس جديد للهيئة.

وهشام عطوة مخرج وممثل مسرحي، أخرج عدة مسرحيات وشارك بالتمثيل فى عدة اعمال فنية مختلفة، منها: "مولانا العاشق، دكتور أمراض نسا، مزاج الخير، راجل وست ستات (جزء 8)، الراجل الغامض بسلامته، بيت العيلة (جزء 1)، الإمام المراغي، حب البنات".

كما شغل عدة مناصب منها مدير فرقة مسرح الشباب، وبعدها مديرا لمسرح الطليعة، ثم مديرا لمركز الهناجر للفنون، ثم انتدب للإشراف على البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية في عام 2015، وشهد البيت خلالها إنتاج العديد من العروض المسرحية ومشروعات التجديد والتطوير في البنية التحتية بمسرح البالون والسيرك القومي بالعجوزة.



