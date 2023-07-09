ماراثون القاهرة.. تنظيم أكبر حدث رياضي على أرض العاصمة الجمعة المقبلة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن تنظيم أكبر حدث رياضي يتم على أرض العاصمة "ماراثون القاهرة" صباح يوم الجمعة المقبل.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، الأحد، أن هذا الماراثون يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 1054، مشيرًا إلى أنه سيتضمن سباقًا للجري والدراجات الهوائية والدراجات البخارية.

وأضاف محافظ القاهرة أن نقطة بدء الماراثون ستكون من محور ياسر رزق مرورًا بكوبري طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية.

وشدد محافظ القاهرة على أنه تم اختيار هذا المسار لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعريفهم بأحد الإنجازات العملاقة التي أقامتها الدولة في وقت قياسي لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء، وتعريفهم على كوبري طه حسين الذي يعد عملًا هندسيًا فريدًا في مجال تشييد الكباري حيث تم تشييده في 9 أشهر فقط من العمل المتواصل.