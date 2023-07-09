تحذير للمصطافين.. الأرصاد: اضطراب في حركة الملاحة البحرية حتى هذا الموعد
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كتب- إسلام لطفي:
حذَّرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، من حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.
وذكرت أن الرياح الشمالية الغربية تنشط على مسطح البحر المتوسط على شواطئ "مطروح، الضبعة، العلمين، الإسكندرية، بلطيم دمياط"، موضحة أنها تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من (٤:٢.٥متر) .
وتوقعت أن يستمر هذا الاضطراب في الملاحة البحرية ليوم غدٍ الاثنين، مضيفة: لذلك يجب على المصطافين توخي الحيطة والحذر.
وكشفت الهيئة عن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بدءا من الأحد 9 يوليو 2023، حتى يوم الجمعة 14 يوليو 2023.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع الأنحاء.
وأوضحت الهيئة، بأن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من «2 إلى 3» درجة مئوية.
كما حذرت من أن نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على سواحل الغربية للبحر المتوسط من مطروح حتي بورسعيد.
حالة الطقس الأحد والاثنين..
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط «مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط»، لتكون سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من «2.5 إلى 4 متر».
كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
طقس الثلاثاء..
تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
طقس الأربعاء..
تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
طقس الخميس والجمعة
تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
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