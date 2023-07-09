قص ولصق ومفيش حريات.. برلماني يهاجم الحكومة بسبب سياسة الاستثمار

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، بإصلاح البنية التشريعية المتعلقة بالاستثمار، واصفًا سياسة الحكومة بسياسة " القص واللصق" في التشريعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار.

وقال داود: لا بد من تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حتى نشجع المستثمرين، مقارنةً بدول أخرى.

وأضاف النائب: أؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة؛ ولكن ما يحدث مع بعض رجال الأعمال يبعث برسالة سلبية للخارج، كما أن عدم وجود حريات ورقابة حقيقية على السلطة التنفيذية، هو ما يعوق الاستثمار.

وأشار داود إلى أهمية ضبط البنية التشريعية ودراسة وبحث المعوقات التي تتسبب في عدم إقبال الاستثمار على مصر.

ورد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على النائب عبد العليم داود، في ما يتعلق بالحقوق والحريات، مؤكدًا أن هناك طفرة كبيرة في مجال الحقوق والحريات وجهودًا كبيرة تمت في ذلك القطاع.

وتابع رضوان: حقوق الإنسان لا تنحصر في الحريات فقط؛ بل تتضمن حقوقًا سياسية وثقافة واجتماعية ورعاية ذوي الإعاقة، كما أن محور حقوق الإنسان يختلف من دولة لأخرى ومن فترة لأخرى، ولا يجب أن نقارن حقوق الإنسان في ظل ما واجهته مصر من مواجهات أمنية بسبب الإرهاب خلال الفترة الماضية.