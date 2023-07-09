نقلة تاريخية.. إشادة برلمانية بأهمية قانون الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن قانون الاستثمار من القوانين التي تعتبر نقلة تاريخية لبداية تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل قانون الاستثمار.

وأشار أبو العلا إلى أن مشروع القانون بمثابة إرسال رسالة ثقة للمستثمر المصري أو الخارجي في هذه المنظومة، فضلًا عن أن دخول القطاع الخاص خطوة إيجابية ومن خلال هذا القانون تتحقق التنافسية والشفافية.

وطالب النائبُ الحكومةَ بمزيد من دعم الاستثمار في ضوء توصيات المجلس الأعلى للاستثمار، وتنفيذ القوانين والاستمرار في تنفيذ الإجراءات لمواجهة المعوقات أمام الاستثمار وعبور الأزمة الاقتصادية بسلام.

وأكد أبو العلا أن مصر جاذبة للاستثمار؛ ولكن في الوقت نفسه تحتاج إلى مزيد من التسهيلات، مثل توحيد الولاية على الأراضي، وسهولة التراخيص وغيرها، معلنًا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.