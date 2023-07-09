وزير الصحة يتفقد مقر حملة "100 يوم صحة" بمنطقة بشاير الخير

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، خدمات حملة «100 يوم صحة» في منطقة بشاير الخير، بالإسكندرية.

تأتي زيارة وزير الصحة والسكان، في إطار متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ضمن حملة «100 يوم صحة»، حيث أشاد الوزير، بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة، يوم الأحد 25 يونيو 2023.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشاد في بالتعاون المثمر مع القوات المسلحة ممثلة في المنطقة الشمالية العسكرية، وأجهزة محافظة الإسكندرية، ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد سيارات القوافل، والعيادات المتنقلة، موجهًا بمدّ عمل القافلة الطبية حتى يوم الخميس المقبل، كما اطلع على خدمات مبادرات رئيس الجمهورية لـ (دعم صحة المرأة، للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع).

وقال «عبدالغفار» إن الوزير، تفقد عيادات القوافل الطبية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة، وكذلك مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، موضحًا أن الحملة تستهدف تقديم الفحوصات الطبية والعلاجية والدوائية، لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، ومنها منطقة (بشاير الخير) والمناطق المجاورة.

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير، تابع ندوات التوعية الصحية المخصصة للأطفال، مشيدًا بجهود الفرق الصحية وفرق التوعية، كما اطمأن على التواجد الكامل لكافة الفرق الطبية، بمختلف التخصصات، واطمئن على توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا بالبدء في وضع خطة لإنشاء مركز ووحدة صحية لساكني (بشاير الخير)، كما حرص على التحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية على الوجه الأكمل، وبالمجان.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، أكد أهمية دور فرق التواصل المجتمعي، المنوطة بنشر الوعي الصحي، لدى المواطن بأهداف الحملة، وحثهم على الاستفادة بخدماتها، والاطمئنان على أنفسهم، خاصةً الندوات الخاصة بتوعية السيدات، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، موجهًا بالمرور الدوري على السيدات في منازلهن لتقديم التوعية الصحية، كما وجه السيدات الحاضرات بضرورة المتابعة الطبية الدورية، لهن ولأطفالهن.

وأشار إلى أن إجمالي المنتفعين بخدمات الطبية حملة «100 يوم صحة» في المحافظة، بلغ 297 ألفا و300 مواطن، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية الصحية لأكثر من 3800 مواطن، بينما شملت الخدمات الوقائية المقدمة، إعدام 827 لتر من المشروبات، و240 كيلو من المواد الغذائية، وسحب 19 عينة لتحليلها في معامل الوزارة، والمرور على 119 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والوقائية، بالإضافة إلى تحرير 173 محضر للمنشأة المخالفة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير، اطمأن على نقاط الإسعاف المتواجدة ضمن الحملة، ومدى جاهزيتها، لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة، مؤكدا أهمية هذا المقر، نظرًا لموقعه الجغرافي وسط المساكن، وقربه من المدارس وأماكن العبادات، حيث وجه بضرورة إعداد تقرير دوري، وعرضه عليه مباشرة بشكل يومي، للمتابعة وتقييم الأداء.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة المشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية للأسنان، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل الصحة بالإسكندرية.