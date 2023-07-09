محافظ القاهرة: إقامة معرض للحرف اليدوية 13 يوليو بحديقة الحرية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه سيتم إقامة معرضٍ للحرف اليدوية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية" وذلك في الفترة من 13 إلى 15 يوليو 2023 بحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية.

يأتي ذلك في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي رقم 1054.

ويشارك في المعرض نخبة متميزة من فناني الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفناني قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلي، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، وإكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصواني، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار.