"ليست آمنة للجميع".. تحذير من هيئة الدواء بشأن تناول الفيتامينات

كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من الإفراط في استخدام الفيتامينات، مؤكدة أنها ليست بالضرورة آمنة للجميع.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إنه بشكل عام، يتم تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية لتحسين الصحة، لذلك، يجب الانتباه إلى الآثار الضارة والتفاعلات المحتملة للإفراط في استخدام الفيتامينات.

وأشارت إلى أن الفيتامينات مثلها مثل الأدوية الأخرى لها جرعات وفوائد وأضرار عند استخدامها بشكل مفرط أو غير صحيح، كما يجب ضرورة استشارة الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية لتجنب الأضرار.

وأوضحت هيئة الدواء أنواع الفيتامينات سواءً الذائبة في الماء، أو الذائبة في الدهون، مشددة على ضرورة عدم استخدام كميات كبيرة من الفيتامينات الذائبة في الدهون بدون استشارة الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية لمنع تراكم وسموم.

وأكدت ضرورة إجراء التحاليل المطلوبة لمعرفة نسبة الفيتامينات والمعادن في الدم، مع تناول الفيتامينات بكميات معتدلة والأفضل الاستفادة منها من العناصر الغذائية الطبيعية.