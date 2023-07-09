تحذير من وزارة الصحة عند استخدام التكييف



كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين عند استخدام التكييف؛ حفاظًا على صحة المواطنين.

وقالت الوزارة في منشور توعوي اليوم الأحد: "احرص أن يكون مكيف الهواء بدرجة مناسبة وليست شديدة البرودة، ولا تسلطه على الجسم مباشرة، ولا تعرضه للجسم وهو متعرق".

وسبق أن أعدت وزارة الكهرباء عددا من النصائح لترشيد استهلاك التكييف من الكهرباء، بمقدار 10% مع اتباع خطوات بسيطة.

وجاءت كالتالي:

1- أغلق أبواب وكل نوافذ الغرفة وقم بإسدال جميع الستائر وتظليل الغرفة ومنع دخول أشعة الشمس بها.

2- اضبط درجات الحرارة عند درجة 25 درجة مئوية.

3- في حال الاكتفاء من تلطيف الجو داخل الغرفة يمكن الاكتفاء بتشغيل المروحة.

4- قم بإغلاق جهاز التكييف قبل المغادرة بربع ساعة.

5- إزالة أي مصدر حراري داخل الغرفة، سواء كانت لمبات حرارية أو أجهزة أخرى.

6- عند شراء الأجهزة الكهربائية يجب اختيار الأجهزة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا، حيث يتواجد بطاقة كفاءة الطاقة ملصقة على جميع الأجهزة الكهربائية.

7- تنظيف جهاز التكييف والفلاتر بشكل دوري.