ترك مسافة بينها والحائط.. نصائح مهمة لترشيد استهلاك الثلاجة للكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يشهد فصل الصيف ارتفاع استهلاك الكهرباء لدى المواطنين، نتيجة اعتمادهم على بعض الأجهزة الكهربائية المهمة مثل المكيفات والثلاجات والمبردات والتي تساهم فى خفض درجة الحرارة.

وتعتبر الثلاجة من أهم أساسيات فصل الصيف، لدى المواطنين إلا أنه يخطئ البعض فى الاستعمال الصحيح لها لعل أبرزها ترك مسافة كافية بينها والحائط لترشيد الاستهلاك.

وفيما يتعلق بأبرز النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء من الثلاجة:

نصح جهاز مرفق الكهرباء المواطنين بإتباع الخطوات التالية لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة فيما يتعلق باستخدام الثلاجة:-

1- إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة، لأن تراكم الثلج يجعل الثلاجة تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

2- تجنب وضع الطعام ساخن فى الثلاجة، لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء.

3- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر، وضعهم جنبًا إلي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

4- يعمل ترشيد استهلاك الكهرباء على تقليل الإستهلاك بنسبة 25%.