الشرق الأوسط ينتعش.. "اياتا": استمرار قوي لنمو حركة السفر خلال مايو

كتب- محمد عبيد:

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" بيانات حركة السفر الجوي خلال مايو الماضي، والتي اظهرت استمرار النمو القوي في الطلب على السفر الجوي ، والذي ارتفع بنسبة 39.1٪ مقارنة بمايو 2022 على الصعيد العالمي، ووصلت حركة المرور إلى 96.1٪ من مستويات مايو 2019 (قبل الوباء).

وأكد ويلي والش رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" : ارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 40.9٪ مقابل مايو 2022 مع تسجيل جميع الأسواق نموا قوياً، بقيادة شركات النقل مرة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وصلت RPKs الدولية إلى 90.8٪ من مستويات مايو 2019، حيث تجاوزت شركات الطيران في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية مستويات ما قبل الوباء.

وتابع والش: ارتفعت حركة السفر المحلية لشهر مايو بنسبة 36.4٪ مقارنة بفترة العام الماضي ، وكان إجمالي حركة السفر المحلية في مايو الماضي أعلى بنسبة 5.3٪ من مستوى مايو 2019، وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوزت فيه حركة السفر المحلية مستويات ما قبل الوباء.

وقال والش: رأينا المزيد من الأخبار الجيدة في مايو الماضي حيث كانت الطائرات ممتلئة، وسوف يشهد موسم السفر الصيفي ازدحاماً ، ووصل الطلب الدولي إلى 90.8٪ من مستويات ما قبل الوباء .

الشرق الأوسط

وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في حركة المرور بنسبة 30.8٪ مقارنة بمايو قبل عام ، وارتفعت السعة بنسبة 25.0٪ وارتفع عامل الحمل بنسبة 3.6 نقطة مئوية إلى 80.2٪ ، وتقود المنطقة الانتعاش مع حركة المرور في مايو الماضي بنسبة 17.2٪ فوق مستويات عام 2019.

افريقيا

وارتفعت حركة شركات الطيران الأفريقية بنسبة 45.2٪ في مايو الماضي مقارنة بالعام الماضي ، وارتفعت سعة مايو بنسبة 44.2٪ وصعد عامل الحمولة بنسبة 0.5 نقطة مئوية إلى 68.8٪، وهو أدنى مستوى بين المناطق.

آسيا

وحققت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 156.7٪ في حركة المرور في مايو الماضي مقارنة بمايو 2022، مما حافظ على الزخم الإيجابي للغاية منذ رفع قيود السفر المتبقية في المنطقة في وقت سابق من هذا العام ، وارتفعت السعة بنسبة 136.1٪ وزاد عامل الحمولة بنسبة 6.4 نقطة مئوية إلى 80.0٪.

أوروبا

وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا في حركة المرور بنسبة 19.8٪ مقارنة بمايو 2022 ، وارتفعت السعة بنسبة 14.2٪، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 3.9 نقطة مئوية إلى 84.4٪.

أمريكا

وارتفعت حركة ناقلات أمريكا الشمالية بنسبة 31.0٪ في مايو الماضي مقابل الفترة 2022 ، وزادت السعة بنسبة 23.2٪، وارتفع عامل الحمل 5.1 نقطة مئوية إلى 85.1٪، وهو أعلى مستوى بين المناطق.

أمريكا الجنوبية

شهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في حركة المرور بنسبة 26.3٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2022 ، وارتفعت السعة في مايو الماضي بشكل أسرع - بزيادة 27.3٪ - وانزلق عامل الحمل بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 83.8٪. كانت المنطقة الوحيدة التي رأت نمو القدرات يتجاوز نمو حركة المرور لهذا الشهر.