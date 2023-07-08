أول فيديو لغلق حديقة الحيوان لمدة عام ونصف للتطوير
كتب- محمد سامي:
تبدأ وزارة الزراعة، غدًا الأحد، تسليم إدارة حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، لمدة 25 عاما، إلى التحالف المكون من 3 شركات هما الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأبناء سيناء، وحديقتي، لبدء أعمال التطوير التي سوف تدوم لعام ونصف.
ورصد مصراوي، في بث مباشر عملية إغلاق حديقة الحيوان في الجيزة ووضع لافتة مكتوب عليها "حديقة الحيوان مغلقة لحين الانتهاء من أعمال التطوير".
سوق مصراوى
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